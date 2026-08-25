İstanbul'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
25.08.2026 10:28
DHA
6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da masaj salonu adı altında fuhşa aracılık ettiği ve yer temin ettiği belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme” suçuna yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çeşitli internet sitelerinde masaj salonu adıyla profiller oluşturduğu, fuhşa aracılık ettiği, bu faaliyetler için yer temin ettiği ve karşılığında maddi menfaat sağladığı belirlendi.
Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.