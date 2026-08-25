NTV

İstanbul'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

25.08.2026 10:28

İstanbul'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
DHA

6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul'da masaj salonu adı altında fuhşa aracılık ettiği ve yer temin ettiği belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme” suçuna yönelik çalışma başlattı.

 

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çeşitli internet sitelerinde masaj salonu adıyla profiller oluşturduğu, fuhşa aracılık ettiği, bu faaliyetler için yer temin ettiği ve karşılığında maddi menfaat sağladığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery