İstanbul'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, “fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme” suçuna yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çeşitli internet sitelerinde masaj salonu adıyla profiller oluşturduğu, fuhşa aracılık ettiği, bu faaliyetler için yer temin ettiği ve karşılığında maddi menfaat sağladığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.