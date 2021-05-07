İstanbul'da maske uyarısı yapan sağlık çalışanına saldıran serbest

İstanbul'da bir hastanede maske uyarısı yapan sağlık çalışanına saldıran kişinin serbest bırakılmasına karar verildi.

25 Eylül 2020'de bir yakınını hastaneye getiren Furkan Torman, maskesini düzgün takmadığı gerekçesiyle sağlık personeli Rıfat Babayiğit tarafından uyarılmıştı.

Furkan Torman, Babayiğit'i dövmüştü. Olaydan sonra tutuklanan Furkan Torman savunmasında, “Kasıtlı olarak yaptığım bir şey değildi. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.



Hakim, savcının da talebi doğrultusunda, Torman'ın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.



Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.