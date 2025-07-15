İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde maskelik bir saldırgan, balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralananlar olduğu bildirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti

'de düzenlendi.

Olay balıkçı barınaklarının olduğu bölgede yaşandı.

Maskeli şüpheli, husumetli olduğu öğrenilen başka bir kişiye silahlı saldırı düzenledi.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti - 1 Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Görüntülerde, maskeli şüpheli elinde silahla kaçan bir kişinin peşinden koştuğu ve ateş ettiği görülüyor. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, uzun namlulu silahlarla birlikte 2 şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu 2 şüpheli daha kaçarken yakalandı.

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