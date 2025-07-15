İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti

Maskeli şüpheli, husumetli olduğu öğrenilen başka bir kişiye silahlı saldırı düzenledi.

Olay balıkçı barınaklarının olduğu bölgede yaşandı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi

Görüntülerde, maskeli şüpheli elinde silahla kaçan bir kişinin peşinden koştuğu ve ateş ettiği görülüyor. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri, uzun namlulu silahlarla birlikte 2 şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu 2 şüpheli daha kaçarken yakalandı.