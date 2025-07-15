İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde maskelik bir saldırgan, balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralananlar olduğu bildirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı düzenlendi.
Olay balıkçı barınaklarının olduğu bölgede yaşandı.
Maskeli şüpheli, husumetli olduğu öğrenilen başka bir kişiye silahlı saldırı düzenledi.
Görüntülerde, maskeli şüpheli elinde silahla kaçan bir kişinin peşinden koştuğu ve ateş ettiği görülüyor. Saldırıda 2 kişi yaralandı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, uzun namlulu silahlarla birlikte 2 şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu 2 şüpheli daha kaçarken yakalandı.
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