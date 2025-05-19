İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti: Bir kişi öldü, üç yaralı var

İstanbul'da bir parkta oturanlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Olay, Gaziosmanpaşa'ya bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir parkta dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yüzleri maskeli iki kişi parkta oturan beş kişinin yanına gelerek yanlarında bulunan silahlarla peş peşe ateş etmeye başladı.

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Fatih Kırmızıdere

Silahlardan çıkan kurşunlar Fatih Kırmızıdemir'e (21) ve yanında bulunan Utku K. (16), Yüksel E. (22) ve o sırada parkta oyun oynayan Mustafa Ş.'ye (6) isabet etti. Silahlı saldırganlar olay yerinden koşarak kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fatih Kırmızıdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından emniyet güçleri olay yerinde inceleme yaptı

6 YAŞINDAKİ MUSTAFA DA YARALANDI Silahlı saldırı sırasında parkta oynayan 6 yaşındaki çocuğun koluna kurşun isabet ettiği öğrenilirken diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olaydan sonra polis ekipleri parkta ve park çevresinde incelemelerde bulunurken saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayın yaşandığı park