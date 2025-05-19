İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti: Bir kişi öldü, üç yaralı var
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir parkta oturanlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi öldü. Olayda aralarında 6 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu üç kişi de yaralandı.
İstanbul'da bir parkta oturanlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, Gaziosmanpaşa'ya bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir parkta dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre yüzleri maskeli iki kişi parkta oturan beş kişinin yanına gelerek yanlarında bulunan silahlarla peş peşe ateş etmeye başladı.
Silahlardan çıkan kurşunlar Fatih Kırmızıdemir'e (21) ve yanında bulunan Utku K. (16), Yüksel E. (22) ve o sırada parkta oyun oynayan Mustafa Ş.'ye (6) isabet etti.
Silahlı saldırganlar olay yerinden koşarak kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Fatih Kırmızıdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
6 YAŞINDAKİ MUSTAFA DA YARALANDI
Silahlı saldırı sırasında parkta oynayan 6 yaşındaki çocuğun koluna kurşun isabet ettiği öğrenilirken diğer yaralıların ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Olaydan sonra polis ekipleri parkta ve park çevresinde incelemelerde bulunurken saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.
SALDIRGANLAR MASKELİYDİ
Silahlı saldırıya uğrayan kişilerin arkadaşı Kerim Kurani, "Maskeli iki kişi geldi. Parkta arkadaşlar oturuyordu. Gelip sıktılar arkadaşlarımıza. Üç kişi yaralandı. Bir kişi de buraya doğru koşarken sıktılar, karnına geldi, karnından vuruldu. Araca binip kaçtılar. Parkta oynayan bir çocuk da omzundan vurulmuş galiba" diye konuştu.
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