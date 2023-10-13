İstanbul’da maskeli saldırganlardan seyir halindeki araca çapraz ateş

Küçükçekmece’de kimliği belirsiz 5 kişi, seyir halindeki otomobili çapraz ateşe aldı.



Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece’ye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre, kimliği belirsiz maskeli 5 kişi araçla, seyir halinde olan Mehmet Ş. idaresindeki 34 CFK 211 plakalı otomobilin önünü kesip ateş etmeye başladı. Sürücü Mehmet Ş. ise aracın ön kısmına yatarak kendini korumaya çalıştı. Ancak arkadaki araçtan çıkan iki kişi Mehmet Ş.’yi bacaklarından ve karnından olmak üzere 4 yerinden yaraladı.



Sokakta bulunan mobilya dükkanının camına ise 2 kurşun isabet etti.



İki araçla gelen 5 maskeli saldırgan olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar dükkanlara girerek kendilerini korumaya çalıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı yaralı Mehmet Ş., ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Hayati tehlikesi bulunmayan yaralının tedavisi sürüyor.

32 BOŞ KOVAN BULUNDU



Olay yerine gelen polis ekipleri ise parmak izi, delil ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.



Yapılan incelemede olay yerinde 32 adet boş kovan bulundu.



İncelemenin ardından polisin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.