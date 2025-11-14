İstanbul'da mesai çıkışı yoğun trafik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, akşam saatlerinde şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu saat 19.20 itibariyle yüzde 80’e kadar yükseldi.

Mesai çıkışının başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Cevizlibağ-Ayvansaray D-100 Karayolu’nda trafik adeta kilitlendi.

Araçlar uzun kuyruklar oluştururken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.