İstanbul'da mesai sonu trafik yoğunluğu

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, metrobüs ve otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.



Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Göztepe ve Kartal arasında her iki istikamette de bazı bölgelerde yoğunluk gözlendi.



TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir bölgesinde, Edirne istikameti Sancaktepe bölgesinde trafik yoğunluğu oluştu.



D-100 kara yolu Kartal-Kadıköy arası her iki yönde trafik ağır ilerliyor. TEM otoyolu Samandıra-Ataşehir arasında da her iki yönde trafik ağır ilerlerken, Şile otoyolu Altunizade-Ümraniye arasında yoğunluk görülüyor.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası'na girişte başlayan trafik Ümraniye'ye kadar devam ediyor.



Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda maddi hasarlı tarik kazaları ve araç arızaları nedeniyle birçok noktada trafik ağır seyrediyor.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğunluğu arttı.



TEM otoyolu Kağıthane bölgesinde her iki istikamette, Avcılar'da ise Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 18.00'de yüzde 80'lere çıktı.



Mesaisi bitenler ile öğrencilerin hareketli olduğu akşam saatlerinde kentteki toplu taşıma araçları ile duraklarda kalabalık oluştu.