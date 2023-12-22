İstanbul'da mesai sonu yağış trafiği | Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

Özellikle ana arterlerde uzun araç kuyrukları var. TEM Otoyolu, D-100 kara yolu ve bağlantı yollarında trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Uzunçayır-Kartal ile Pendik-İçmeler arasında iki yönlü yoğunluk var. Altunizade'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yavaş seyrediyor.

KÖPRÜLER TIKALI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de her iki istikamete doğru tıkalı.

Avrupa Yakası da benzer durumda. Zincirlikuyu'da başlayan D-100 trafiği Mecidiyeköy, Haliç, Topkapı ve Şirinevler'e kadar yer yer güçlükle ilerliyor.