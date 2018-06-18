İstanbul'da metro hattındaki enerji kesintisi nedneiyle Yenikapı-Vezneciler istasyonları saat 06.00 itibariyle kapandı. Şişhane-Yenikapı arasındaki seferler, geçici olarak İETT otobüsleriyle yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Twitter'daki resmi Metro İstanbul hesabından yaptığı açıklamayla arızanın giderildiği, seferlerin normale döndüğü bilgisini paylaştı.
Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
"Sayın yolcularımız, Enerji kesintisi nedeniyle, Yenikapı - Vezneciler İstasyonları saat 06:00 itibari ile İşletmeye açılamayacak olup; işletmemiz Şişhane - Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. "
"Sayın Yolcularımız; M2 hattında enerji arızası giderilmiş olup, seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar..."