İstanbul'da metro arızası: Yolcular vagonda kaldı

M5 Üsküdar-Samandıra Merkez Metro Hattı, tünel içinde arızalandı. Yolcular bir süre metroda kalırken arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

İstanbul'da metro arızası: Yolcular vagonda kaldı

M5 Üsküdar - Samandıra Merkez Hattı'nda Üsküdar istikametine sefer yapan metro Altınşehir durağına varmadan tünel içinde bilinmeyen nedenle teknik arıza yaşandı.

Araç, tünel içerisinde bir süre beklerken, yolcular vagon içerisinde kaldı. Bir süre sonra metronun hareket etmesiyle Altınşehir metro durağına varıldığında yolcular vagondan dışarı çıkabildi.

Yaşanan arıza nedeniyle Ihlamurkuyu, Altınşehir ve İmam Hatip Lisesi metro duraklarında yoğunluk yaşandı.

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