İstanbul Şişli-Mecidiyeköy metro durağında, saat 13.10 sularında iddiaya göre durakta bekleyen bir kadın kendini raylara attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle metro seferleri Şişli-Mecidiyeköy durağında durduruldu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Metro durağı kapatıldı. Ekipler durakta çalışma başlattı.
Seferler bir süre Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından durak açılırken, seferler de normal seyrine döndü.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda da, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerimiz normale dönmüş olup, Yenikapı-Hacıosman arasında kesintisiz sefer yapılmaktadır" denildi.