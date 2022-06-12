İstanbul'da metro, kapısı açık şekilde seferine devam etti

Yenikapı-Seyrantepe Hacıosman hattında bir metro aracının kapısı açık şekilde seferine devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.06.2022 - 06:57

İstanbul'da metro, kapısı açık şekilde seferine devam etti

'da Yenikapı istasyonundan hareket eden metro aracında bir vagonun kapısı açık kaldı. aracı, içindeki yolcularla Vezneciler istasyonuna kadar kapısı açık şekilde seferini sürdürdü.

Yolcuların durumu haber vermesi üzerine görevliler müdahalede bulundu ancak kapıdaki arıza giderilemedi. Metro aracı, yolcuların indirilmesinin ardından istasyondan ayrıldı.

Aracın kapısı açık halde ilerlediği anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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