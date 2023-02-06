İstanbul'da metro seferleri uzatıldı

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle metro seferleri uzatıldı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Olumsuz hava şartları nedeni ile bu akşam M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mecidiyeköy, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda seferlerimiz 02.00'a kadar uzatılmıştır" denildi.