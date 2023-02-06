İstanbul'da metro seferleri uzatıldı

İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle metro seferlerinin gece saat 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

İstanbul'da metro seferleri uzatıldı

'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle metro seferleri uzatıldı.

İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Olumsuz hava şartları nedeni ile bu akşam M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mecidiyeköy, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda seferlerimiz 02.00'a kadar uzatılmıştır" denildi.

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