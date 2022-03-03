İstanbul'da metro seferlerinde aksama

İstanbul'da metro seferlerinde aksama yaşandı. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonu yaklaşık 30 dakika seferlere kapatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 17:40 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 17:41

İstanbul'da metro seferlerinde aksama

'da metro hattındaki intihar girişimi nedeniyle İTÜ istasyonu işletmeye kapatıldı.

İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonumuzda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle İTÜ istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Sanayi Mahallesi ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."

Metro istasyonunun yaklaşık yarım saat kapalı kalmasının ardından yapılan yeni paylaşımda ise M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı İTÜ istasyonunun işletmeye açıldığı, seferlerin Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlandığı bildirildi.

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