İstanbul'da metro seferlerinde aksama

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Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı hattındaki arıza, metro seferlerinde aksamaya neden oldu.
Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabında yer alan duyuruya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamıyor.
#MetroDuyuru #M1A #M1B— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 14, 2019
Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır. https://t.co/IqZLwwAzz0