İstanbul'da metro seferlerine kar düzenlemesi

İstanbul'da etkiili olması beklenen kar yağışı nedeniyle metro, füniküler ve tramvay hatlarında bazı sefer saatleri uzatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.03.2022 - 12:16 | Son Güncelleme : 09.03.2022 - 12:17

İstanbul'da metro seferlerine kar düzenlemesi

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İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

'da beklenen kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar gününe kadar metro, füniküler ve tramvay hatlarında bazı seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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