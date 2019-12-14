İstanbul'da metro seferleri normale döndü

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Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı hattında seferler normale döndü.

Saat 12.30 sıralarında meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından seferler 18.10 itibari ile yeniden yapılmaya başladı.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferlerimiz normale dönmüştür. İyi yolculuklar dileriz." denildi.

Seferlerin yapılamaması duraklarda yoğunluğa neden olmuş, yoğunluğun önüne geçebilmek için Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmıştı.



Arızanın nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken bir trenin raydan çıktığı iddia edilmişti.

FLORYA'DA METROBÜS ARIZASI

Öte yandan Florya metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu. Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı.



Arızalı metrobüs nedeniyle seferler her iki istikamette de yaklaşık 10 dakika yapılamadı. Duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk oluşurken, yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

Ekiplerin çalışmasıyla arızalı metrobüs yoldan kaldırılırken, bir süre daha devam eden yoğunluk daha sonra normale akışına döndü.