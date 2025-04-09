İstanbul'da metro ve teleferik hattında seferler normale döndü
İstanbul'da sabah arıza yaşanan Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ile TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un açıklamasına göre, sabah teknik arıza nedeniyle sefer yapılamayan Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'ndaki arıza giderildi.
Hattaki seferler normale dönerken, arıza sırasında hat güzergahında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verildi.
Yine sabah elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda yapılamayan seferler de normale döndü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tramvay
- İstanbul
- Metro İstanbul