İstanbul'da metro ve teleferik hattında seferler normale döndü

İstanbul'da sabah arıza yaşanan Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı ile TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda seferler normale döndü.

İstanbul'da metro ve teleferik hattında seferler normale döndü

Metro 'un açıklamasına göre, sabah teknik arıza nedeniyle sefer yapılamayan Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü Metro Hattı'ndaki arıza giderildi.

Hattaki seferler normale dönerken, arıza sırasında hat güzergahında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verildi.

Yine sabah elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı'nda yapılamayan seferler de normale döndü.

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