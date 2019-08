Cem Karaca Kültür Merkezi'nde İBB Metro İstanbul'un düzenlediği 24. Dönem Tren Sürücüsü Bröve Töreni'nde, eğitimini tamamlayan 66 makinist, brövelerini İmamoğlu'ndan aldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İmamoğlu, metronun İstanbul ulaşımı için en önemli unsur olduğunu söyledi.



İmamoğlu, İstanbul'un henüz metroda eriştiği kilometre ve nüfusu bakımından ulaşmak istenilen yerde olmadığını belirterek, "Yerin altını son derece verimli kullanmazsanız ulaşımla baş etme şansınız bu tür büyük metropollerde pek de mümkün olmuyor. Bu açıdan metro bizim de yeni dönemde en fazla önem vereceğimiz ulaşım araçlarının başında geliyor. Hatta birincisi. Mutlaka metroya yüzlerce kilometreyi çok hızlıca katmamız, insanlarımızı bu sağlıklı ve güvenli ulaşım aracından faydalandırmamız gerekiyor. Bu sürecin lokomotifi olacağız ve en hızlı adımları bu alanda atacağız." diye konuştu.



İmamoğlu, eğitimini tamamlayan makinistlerin titiz çalışma ve 3,5 aylık eğitimle mesleki eğitim alarak donanımlı hale geldiğini, şimdi de tecrübe edinecek sürecin başında olduklarını anlattı.



"KADIN İSTİHDAMINI ÇOK ÖNEMSİYORUM"



Göreve başlayacak olan makinistlere başarılar dileyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Burada 66 makinist arasında 4 kadın sürücümüz var. Her işe bir kota koymazsak, toplumda kadınları yaşamın içine katmazsak hayat zorlaşır. Dolayısıyla bundan sonra benim özel talebim ve talimatımdır ki uygun her iş ortamına maksimum kadın katılımını sağlamak zorundayız. Kadın istihdamını çok önemsiyorum. Eminim ki buradaki 4 hanımefendi arkadaşım en az diğer beyefendi arkadaşlarım kadar yetenekli ve başarılı. Dolayısıyla fırsat tanımak lazım."



İSPARK'ta 2 bin 300'e yakın çalışanın olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Kaç kadın çalışanımız var tahmin edin? Hiç. Bu olmaz. Bu gerçekten hoş değil. Toplumun yarısı kadın. Bu konu önemli. Bunu çözersek inanın toplum olarak seviyemiz çok da yukarıda olacak. Büyükşehir Belediyesinde böyle bir sürecin takipçisi olacağım. Kızlarımız için inşallah bunu da sağlayacağım, kimsenin kuşkusu olmasın." ifadesini kullandı.



Ulaşımın önemine dikkati çeken İmamoğlu, "Ulaşımın her birimi çok önemli. Okullar başlayacak, trafiğin daha da yoğunlaştığı dönemi yaşayacağız. Sıkı tedbirler almamız lazım. Bir anda elbette ki birçok projemizi hayata geçiremeyeceğiz ama ulaşımla ilgili minik tedbirler, toplumsal duyarlılık bile ulaşımdaki birçok sorunu ortadan kaldırabiliyor. En başta ulaşımda ahlak..." değerlendirmesinde bulundu.



Ulaşımda yeni alanlar üretmek gerektiğini kaydeden İmamoğlu, İstanbul'da yeni ulaşım araçları oluşturulması, bir yönüyle de yaya erişiminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



İmamoğlu, ulaşımla ilgili yürüyüşten bisiklete ve toplu taşıma çeşitliliğinden deniz ulaşımının payının arttırılmasına kadar çok üst seviyede tedbirler almak zorunda olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bu şehir 24 saat yaşıyor. Bu şehrin çok aktif olduğunu biliyoruz. Kentin her noktası birbirinden farklı. Uzun yıllardır tartışılan 24 saat üzerinden İstanbul ulaşımının sağlanmasını, özellikle metro hatlarında ve çok yoğun otobüs hatlarında 30 Ağustos gecesi, 00.00'dan sonra başlatacağız İstanbul'da. Detaylarını basın aracılığıyla paylaşacağım. Bunun şimdiden müjdesini verelim. Bu müjdeyi daha detaylı şekilde sizlere aktarmış olacağım."



30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla vatan için canını veren şehitleri rahmetle ve minnetle anan İmamoğlu, "Başta o savaşta sizlerin atası, dedesiyle beraber onlara komutanlık yapmış Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nız kutlu olsun." dedi.



Törenin ardından brövesini alan makinistlerden Abdulaziz Yılmazer, kız arkadaşı İpek Gecir'e evlenme teklifinde bulundu. Gecir de Yılmazer'e "Evet" yanıtını verdi. Daha sonra İmamoğlu, genç çiftin nikahını kıyma sözü verdi.



Toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.