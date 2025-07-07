İstanbul'da metrobüs alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy İncirli metrobüs durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangın kısa sürede tüm aracı sararken, aracın dolu duraklara ilerleyen boş bir metrobüs olduğu belirtildi.

Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye etiplerinin müdahalesiyle metrobüsteki yangın söndürüldü. Yangında ölü veya yaralı bulunmuyor.