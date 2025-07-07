İstanbul'da metrobüs alevlere teslim oldu

İstanbul'da İncirli metrobüs durağında bir metrobüs alevlere teslim oldu. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılırken, çok sayıda itfaiye olay yerine sevk edildi.

İstanbul'da metrobüs alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy İncirli durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

kısa sürede tüm aracı sararken, aracın dolu duraklara ilerleyen boş bir metrobüs olduğu belirtildi.

Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye etiplerinin müdahalesiyle metrobüsteki yangın söndürüldü. Yangında ölü veya yaralı bulunmuyor. 

İstanbul'da metrobüs alevlere teslim oldu - 1

nedeniyle durdurulan seferleri kontrollü olarak yeniden başlatıldı. 

nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu çift yönlü olarak arttı. genelinde ise yoğunluk yüzde 67'ye çıktı.

İstanbul'da metrobüs alevlere teslim oldu - 2
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...