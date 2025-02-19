İstanbul’da metrobüs alt geçidini su bastı

İstanbul Küçükçekmece’deki Cennet Mahallesi metrobüs durağına ait alt geçidi, su bastı. Belediye ekipleri, koydukları paletlerle yolcuların geçişlerini sağlamaya çalıştı.

İstanbul’da metrobüs alt geçidini su bastı

Küçükçekmece’deki Cennet Mahallesi durağı alt geçidini su bastı.

Belediye ekipleri, yolcuların geçişlerini yere koydukları paletler ile sağlamaya çalıştı.

İstanbul’da metrobüs alt geçidini su bastı - 1

Su baskınının, alt geçitte su baskınlarını önlemek için 24 saat çalışan su pompalarının bozulması sebebiyle meydana geldiği öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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