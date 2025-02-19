İstanbul’da metrobüs alt geçidini su bastı
İstanbul Küçükçekmece’deki Cennet Mahallesi metrobüs durağına ait alt geçidi, su bastı. Belediye ekipleri, koydukları paletlerle yolcuların geçişlerini sağlamaya çalıştı.
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İstanbul Küçükçekmece’deki Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidini su bastı.
Belediye ekipleri, yolcuların geçişlerini yere koydukları paletler ile sağlamaya çalıştı.
Su baskınının, alt geçitte su baskınlarını önlemek için 24 saat çalışan su pompalarının bozulması sebebiyle meydana geldiği öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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