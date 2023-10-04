İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk

Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar araçlara binmekte zorlandıklarını belirtirken bazıları da araçların çok seyrek geldiğini, bu nedenle kalabalık oluştuğunu söyledi.



Özlem Akgün, Beşyol'daki üst geçitte asansör bulunmadığını, belediyenin burada engellilerin kullanımına yönelik çalışma yaptığını anlattı. Çalışma kapsamında üst geçidin üniversitenin bulunduğu tarafa giden bir merdiveninin kaldırıldığını aktaran Akgün, bu nedenle yoğunluk yaşandığını belirtti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin