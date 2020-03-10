İstanbul'da metrobüs kazası

Anadolu Ajansı - DHA 10.03.2020 - 09:16 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 09:55
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İstanbul'da Cevizlibağ yönünde seyir halindeki bir metrobüs, Halıcıoğlu istasyonunu geçtikten sonra Haliç Köprüsü girişinde önündeki metrobüse çarptı.
Kazada hafif yaralanan 10 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, kazaya karışan metrobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.