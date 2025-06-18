İstanbul'da metrobüs kazası

Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

BARİYER D-100'E SAVRULDU

Kaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 Karayolu'na savruldu.

Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar hasar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Edirnekapı istikametinde arızalanan metrobüsü çeken vinç, şoförünün Sağlık ekipleri kaza nedeniyle hafif şekilde yaralanan çekici şoförü ve metrobüs şoförünü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.