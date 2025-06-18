İstanbul'da metrobüs kazası

Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıkan metrobüs, bariyerlere çarptı.

İstanbul'da metrobüs kazası

İstanbul'da seyir halindeyken kontrolden çıkan bariyerlere çarptı.

Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

Araç, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

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BARİYER D-100'E SAVRULDU

Kaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 Karayolu'na savruldu.

Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar hasar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Edirnekapı istikametinde arızalanan metrobüsü çeken vinç, şoförünün Sağlık ekipleri kaza nedeniyle hafif şekilde yaralanan çekici şoförü ve şoförünü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 

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