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İstanbul'da seyir halindeki bir metrobüs, Haramidere Sanayi durağında önündeki başka bir metrobüse çarptı.

Kazada 11 kişi hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar, buradaki tedavilerinden sonra taburcu edildi.



Bir süre aksayan metrobüs seferleri, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.



İBB'DEN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meydana gelen kazaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, kazada 11 kişinin hafif yaralandığı hatırlatılarak, "Kazada şoförle birlikte yaralananlar, 112 Acil ekiplerince Beylikdüzü Devlet ve Beylikdüzü Birinci Hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan 1 kişi taburcu edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaralıların sağlık durumunu yakından takip ediyor" denildi.



Kaza yapan iki aracın, İETT ekiplerince metrobüs yolundan kaldırıldığını ve seferlerin çift yönlü olarak normale döndüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kazanın nedeninin araştırılması için, İETT Teftiş Kurulu Başkanı bizzat görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldı. Bu tür kazaların tekrarlanmaması için alınan tedbirler arttırıldı. 'Erken Uyarı Sistemi' cihazları, araçlara monte edilmeye başlandı. Tüm şoförlere yılda en az bir kez acil durum, yangın, araç fiziki özellikleri, güvenli sürüş gibi konularda eğitimleri veriliyor. Metrobüs araçlarında 12 yaş ve 1,5 milyon kilometreye gelen otobüslerin filodan çıkartılacak. Bu araçların yerine yeni nesil daha güvenli ve yüksek yolcu kapasiteli araç alımı için çalışmalar hızla sonuçlandırılacak."

Geçtiğimiz pazar günü de metrobüslerin karıştığı bir kaza meydana gelmişti. Halıcıoğlu'da Avcılar yönüne seyreden metrobüs önündeki metrobüse çarpmış, kazada 13 yolcu yaralanmıştı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kazaların önüne geçilmesi amacıyla metrobüslere "Erken Uyarı Sistemi" takılacağını duyurmuştu.



Hız limitlerini kontrol eden araç takip, şerit değiştirme uyarı ve akıllı fren sistemleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

KAZA ANI KAMERADA