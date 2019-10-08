Son dakika haberi!
İstanbul'da seyir halindeki bir metrobüs, Haramidere Sanayi durağında önündeki başka bir metrobüse çarptı.
Kazada metrobüs sürücüsü ile 5 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar, buradaki tedavilerinden sonra taburcu edildi.
Bir süre aksayan metrobüs seferleri, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Geçtiğimiz pazar günü de metrobüslerin karıştığı bir kaza meydana gelmişti. Halıcıoğlu'da Avcılar yönüne seyreden metrobüs önündeki metrobüse çarpmış, kazada 13 yolcu yaralanmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kazaların önüne geçilmesi amacıyla metrobüslere "Erken Uyarı Sistemi" takılacağını duyurmuştu.
Hız limitlerini kontrol eden araç takip, şerit değiştirme uyarı ve akıllı fren sistemleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor.
KAZA ANI KAMERADA