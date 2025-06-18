İstanbul'da metrobüs kazası: Trafik durma noktasına geldi

Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

BARİYER D-100'E SAVRULDU

Kaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 Karayolu'na savruldu.

Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar hasar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.