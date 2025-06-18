İstanbul'da metrobüs kazası: Trafik durma noktasına geldi
Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıkan metrobüs, bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da seyir halindeyken kontrolden çıkan metrobüs bariyerlere çarptı.
Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.
Araç, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.
BARİYER D-100'E SAVRULDU
Kaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 Karayolu'na savruldu.
Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar hasar gördü.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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