İstanbul'da metrobüs kazası: Trafik durma noktasına geldi

Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıkan metrobüs, bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da metrobüs kazası: Trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da seyir halindeyken kontrolden çıkan bariyerlere çarptı.

Beylikdüzü yönünde ilerleyen bir metrobüs, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı.

Araç, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

İstanbul'da metrobüs kazası: Trafik durma noktasına geldi - 1 Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor

BARİYER D-100'E SAVRULDU

Kaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 Karayolu'na savruldu.

Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar hasar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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