İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

İstanbul Avcılar'da bir metrobüsün önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle seferler bir süre tek şerit üzerinden gerçekleştirilirken, aracın olay yerinden kaldırılması sonrası normale döndü.

İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

'da sabah saatlerinde Söğütlüçeşme istikametinde seyreden , Avcılar'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki iki yolcu yaralandı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale döndü.

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