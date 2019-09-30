Darülaceze-Perpa metrobüs durağı yakınında bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönünde seyreden bir metrobüsün motor kısmında Darülaceze-Perpa metrobüs durağı yakınlarında yangın çıktı.
Metrobüs görevlileri tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın, söndürüldü.
Yangın nedeniyle seferlerde bir müddet aksama yaşanırken, duraklarda da yoğunluk oluştu.
Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü
İstanbul'da metrobüs yangını sonrası seferler normale döndü
DHATürkiye
İstanbul'da Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
Darülaceze-Perpa metrobüs durağı yakınında bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.