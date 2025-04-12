İstanbul'da metrobüsler çarpıştı

İstanbul Avcılar'da bir metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse çarptı. Kazada bazı yolcuların hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi.

İstanbul'da metrobüsler çarpıştı

İstanbul'da Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan bir , Avcılar İBB Sosyal Tesisleri metrobüs durağı önündeki metrobüse çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre bazı yolcular hafif yaralandı.

Bölgeye sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...