İstanbul'da metrobüsler çarpıştı
İstanbul Avcılar'da bir metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse çarptı. Kazada bazı yolcuların hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi.
İstanbul'da Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan bir metrobüs, Avcılar İBB Sosyal Tesisleri metrobüs durağı önündeki metrobüse çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre bazı yolcular hafif yaralandı.
Bölgeye sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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