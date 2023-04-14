İstanbul'da metrobüste bıçaklı kavga

Bayrampaşa'da metrobüste iki kişi arasında çıkan yan bakma tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken şüpheli aramaya çalışması başlatıldı.

İstanbul'da metrobüste bıçaklı kavga

'da metrobüste çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. 

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bayrampaşa Maltepe durağında meydana geldi. İddiaya göre iki kişi arasında yan bakma tartışması kavgaya dönüştü. Metrobüsteki diğer yolcular araya girse de kavganın önüne geçemedi.

İstanbul'da metrobüste bıçaklı kavga - 1

Taraflardan biri bıçakla kavga ettiği kişiyi yaraladı. Polis güvenlik kamerasından yola çıkarak saldırganı tespit etti.

Mustafa A. adlı saldırganın yakalanması için çalışmalar sürerken göğsünden yaralanan 32 yaşındaki Bektaş Yıldız'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 

İstanbul'da metrobüste bıçaklı kavga - 2

Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

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