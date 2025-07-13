İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü'nde durakta yolcu indiren metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, görevlilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında, Haramidere metrobüs durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durağa yanaşan metrobüsteki yolcular tahliye edilirken, yangına görevliler müdahale etti.

kısa sürede söndürülürken, Beylikdüzü istikametindeki metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Metrobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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