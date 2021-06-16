İstanbul'da metrolar internet erişimine açılıyor

İBB Meclisi haziran ayı ikinci birleşimi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.



Akıllı Kent Ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu Başkanı AK Partili Muharrem Balık, İstanbul metrolarını artık internet erişimine açacaklarını söyledi.



İstanbul'da birçok metronun AK Parti döneminde insanların sevdiklerine daha hızlı ulaşması için yapıldığını belirten Balık, "Metrolardaki internet erişimi, Londra'da 2017 yılındaki metro seferlerinde yapılan bombalı saldırılar nedeniyle durdurulmuştu. Artık gençlerimiz sevdikleriyle bağlarını metrolarda koparmayacaklar. Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen interneti her yerde kullanabilecek, metrolarda daha çok kullanacaklar" dedi.



Gündem maddesinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınması kaydıyla müdürlüğünden geldiği gibi oylanması istenirken teklif, meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.