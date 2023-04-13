İstanbul'da metruk binada çökme: 1 yaralı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçlarda inceleme yaptı.

Araçta sıkışan bir kişi kurtarıldı.

İtfaiyenin enkazda incelemesi devam ediyor.

GÜNGÖREN KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Güngören Kaymakamlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sevk edilerek arama çalışmalarının başlandığı belirtilirken araçlardan birinde sıkışan vatandaşın ise hastaneye yönlendirildiği ifade edildi.



Açıklamanın tamamı şöyle:

"İlçemiz Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesinde kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen bir bina bugün saat 14.00 sıralarında çökmüştür. Olay yerine ivedilikle; güvenlik, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışmalarına başlanmıştır. Binanın, yoldan geçen araçların üzerine çökmesi nedeniyle 5 aracın zarar gördüğü, araçlardan birinde sıkışan bir vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı vatandaşımız ekiplerimizin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifa, zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."