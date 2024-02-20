İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga

İstanbul'un Kartal ilçesi Soğanlık Yeni Mahalle'de 17 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde iddiaya göre iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri silah kabzasıyla başından yaralandı.