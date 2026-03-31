İstanbul'da mezarlıkta silahlı çatışma: İki can kaybı var

İstanbul'da 6 ay önce Bağcılar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Serhat Karabay'ın Sarıyer Ayazağa'daki mezarını 29 Mart Pazar günü ziyarete giden altı kişiye, burada bekleyen üç şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Karşı tarafın karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Saldırıya uğrayan gruptan Murat Şaşmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Saldırıda ağır yaralanan İsmail Başboğa, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemede, ruhsatsız tabanca bulundu. Saldırıya uğrayıp karşılık veren taraftan dört kişi gözaltına alındı.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.