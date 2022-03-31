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İstanbul'da milyonluk gasp

Kapalıçarşı'dan aldığı 1.5 milyon lirayı Zeytinburnu'ndaki döviz bürosuna götüren motokurye, kendisine çarparak düşüren otomobildeki kişilerce gasp edildi.

Haberler - İHA 31.03.2022 - 14:37

İstanbul'da milyonluk gasp

Zeytinburnu'nda yaklaşık 1.5 milyon lira taşıyan döviz bürosu kuryesi gasp edildi.

Olay, Kazlıçeşme Demirhane Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, motosikletli döviz bürosu kuryesi Ömer Küçük, Kapalıçarşı’dan aldığı 1.5 milyon lirayı Zeytinburnu’ndaki döviz bürosuna götürmek için yola çıktı.

Küçük, Kazlıçeşme’deki bir akaryakıt istasyonunun önüne geldiğinde yabancı plakalı bir otomobil, motosikletine arkadan çarptı. Motosikletli kurye çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki dubaları devirerek yere düştü.

Kazada bacağı kırılan motosikletli kuryeyi döven şüpheliler, paranın olduğu çantayı alarak kaçtı.

Olayı fark eden akaryakıt istasyonu çalışanları otomobili durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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