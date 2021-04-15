İstanbul'da milyonluk sahte parfüm operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da üç ilçede düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 18 milyon liranın üzerinde olan 21 bin 439 sahte parfüm ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 15.04.2021 - 12:17

İstanbul'da milyonluk sahte parfüm operasyonu: 5 gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Nisan'da Bağcılar, Bahçelievler ve Esenler'deki 5 adreste merdiven altı olarak tabir edilen, sağlıksız ortamlarda sahte parfüm imalatı yapıldığı ve piyasaya sunulduğunu tespit etti.

Adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, piyasa değeri toplam 18 milyon 452 bin 960 lira olan, 21 bin 439 satışa hazır doldurulmuş parfüm, 462 bin 742 parfüm kutusu, parfüm kapağı, boş parfüm şişesi, parfüm valfi, etiketleri, ambalaj kutusu, 25 litre doluma hazır parfüm sıvısı, parfüm yapımında kullanılan 8 makine ele geçirdi.

Ekipler, şüpheliler H.B, M.E.T, H.D, H.E. ve S.K'yi gözaltına aldı.

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