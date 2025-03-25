İstanbul’da milyonluk soygun: Suç makineleri iş insanının evine girdi

İstanbul Bakırköy’de bir rezidanstan 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çalındı.



Kennedy Caddesi’nde bulunan bir rezidansta geçen aylarda meydana gelen olayda A.B. adlı tekstil işiyle uğraşan iş insanının evine giren hırsızlar kasada bulunan yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı.

Hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ



Mağdur A.B.’nin ihbarı üzerinde Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin binaya girdiği ve çıktığı anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.



Görüntülerde şüphelilerin bir süre zillere basarak kapıları açtırmaya çalıştıkları, güvenlik görevlisinin yerinde olmamasını fırsat bilerek elleriyle kapıyı açarak daireye girdikleri görüldü.



Şüphelilerin bir süre sonra çaldıklarıyla birlikte binadan çıkarken de güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

İki hırsız yeni soygun peşindeyken yakalandılar

HIRSIZLIK HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR



Polis yaptığı çalışmada kimliğini belirlediği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.



Şüphelileri takibe alan polis iki kişiyi yeni bir hırsızlık hazırlığındayken Bakırköy’de gözaltına alındı.



Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden E.G.’nin daha önceden 38 suç kaydı bulunduğu, 13 ayrı suçtan arandığı belirlendi.



E.G.’nin ise hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.



Diğer şüpheli N.Ç.’nin ise poliste daha önceden 25 suç kaydı olduğu belirlendi.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.