İstanbul'da milyonluk dinleme cihazı ve gizli kameraları operasyonu

Eşya arasında çok sayıda beyan dışı dinleme cihazı, gizli kamera ve benzeri gizli takip cihazları ele geçirildi. Ekiplerce ele geçirilen kaçak eşyaya el konulurken, yapılan hesaplamalarda eşyanın değerinin 6 milyon 30 bin Türk lirası olduğu belirlendi.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda kaçak eşyalarla ilgili soruşturma devam ediyor.