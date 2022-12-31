İstanbul'da minibüs İETT otobüsüne çarptı: 7 yaralı

İstanbul Maltepe'de servis minibüsünün İETT otobüsüne çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

İstanbul'da minibüs İETT otobüsüne çarptı: 7 yaralı

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki servis minibüsü, S.Ö'nün kullandığı 34 HO 3187 plakalı otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada minibüsteki şoför ve 4 yolcu ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, bölgedeki trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Servis minibüsü çekiciyle götürülürken, İETT otobüsünün daha sonra olay yerinden kaldırılacağı öğrenildi.

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