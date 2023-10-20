İstanbul’da minibüs kazası: 4 yaralı

Kazanın ardından olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.



Yaralılar kendi imkanlarıyla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.



Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Trafik tek şeritten sağlanırken, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.



Olayı anlatan minibüs sürücüsü Yusuf Taç, “Kendi şeridimde seyir halindeyken park halindeki araç önüme kırdı, ben de kurtaramadım. Birkaç tane hafif yaralı vardı. Hepsi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.” dedi.