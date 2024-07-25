İstanbul'da minibüs kısa mesafe ücreti ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı fiyatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 22,19'a varan oranlarda zam yapıldı. Bu gelişmenin ardından güncel minibüs tarifesi merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da minibüs indi-bindi ücreti ne kadar oldu?

İstanbul'da minibüs kısa mesafe ücreti ne kadar oldu? 2024 Temmuz zamlı fiyatı

UKOME toplantısı, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 'da ulaşıma yüzde 22,19'a varan oranda zam yapıldı.

MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya çıktı.

7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıktı.

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