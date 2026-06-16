İstanbul'da MLKP operasyonu. Dergi üzerinden örgüte para aktarmışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, Varyos Gazetecilik firması bünyesindeki Marksist Teori Dergisi’nin, MLKP silahlı terör örgütünün finansmanı için paravan olarak kullanıldığı tespitleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında MASAK verileri ve HTS kayıtlarından, dergi abonelik ücreti ve dergi çalışanlarına bireysel ödeme adı altında gönderilen meblağların örgüt üyelerine aktarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgütün hücre evinde kalan ve aktif çalışma kaydı bulunmayan bir şüphelinin evinde, farklı bölümlere saklanan bir miktar para, daha önce soruşturmalara konu edilen 8 farklı dergiye ve dijital materyallere el konuldu.

YURTDIŞINDAKİ 2 ŞÜPHELİYE YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan cezaevinde bulunan 1 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, yurtdışında bulunan 2 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.