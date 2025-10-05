İstanbul'da mobilya imalathanesinde yangın: Büyük çapta hasar oluştu
İstanbul Ümraniye'de bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Ümraniye'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Şerifali Mahallesi Dergah Sokak'taki mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.
