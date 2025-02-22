İstanbul'da motokurye yasağı kalkıyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle motokuryelere getirilen trafik yasağı yarın kalkıyor.

İstanbul'da motokurye yasağı kalkıyor

'da motokuryelere trafik yasağı yarın saat 08.00 itibarıyla kalkıyor. 

Tüm şehirde etkili olan nedeniyle kuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Açıklamayı, İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptı.

Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır.

Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir."

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