İstanbul'da motokuryenin feci ölümü

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi 1655. Sokak'ta saat 08.50 sıralarında iddiaya göre, motokurye Mert Huslu (29) motosikletiyle TEM yan yoldan sokağa girdiği sırada, kamyon şoförü N.B., aynı sokağa dönmek için manevra yaptı.

Virajı döndükleri esnada, kamyonun kör noktasında kaldığı öne sürülen motosiklet sürücüsü, lastiğin altında kaldı.

Kamyon şoförü N.B., durumu fark ettikten sonra kamyonu durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, lastiğin altında kalan motokuryenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Huslu'nun cansız bedeni, morga götürülmek üzere ambulansa konuldu.

N.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.