TC-AJL tescil işaretli, DA-20/C1 tipi eğitim uçağı bugün saat 10.15’te öğretmen intibak uçuşu için Büyükçekmce'deki Hezarfen Havaalanı’ndan havalandı.
Uçuş sırasında uçakta motor arızası meydana geldi. Uçaktaki öğretmen pilot ile pilot adayı, uçağı uygun bir bölgeye emniyetle boş araziye indirmeyi başardı.
Olay yerine gelen Jandarma Ekipleri incelemede bulundu.
Uçak daha sonra kamyonetle onarım için Hezarfen Havaalanı’na götürüldü.
İstanbul'da motor arızası yapan eğitim uçağı boş araziye indirildi
DHATürkiye
İstanbul'da intibak uçuşu için Büyükçekmece'den havalanan uçakta motor arızası meydana geldi. Uçakta yer alan pilot ve pilot adayı boş bir araziye güvenle inmeyi başardı.
TC-AJL tescil işaretli, DA-20/C1 tipi eğitim uçağı bugün saat 10.15’te öğretmen intibak uçuşu için Büyükçekmce'deki Hezarfen Havaalanı’ndan havalandı.