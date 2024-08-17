İstanbul'da motosiklet hırsızlığı ve yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

Şişli'de motosiklet hırsızlığı ve yankesicilikten yakalanan zanlı tutuklandı.

İstanbul'da motosiklet hırsızlığı ve yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 31 Temmuz ve 12 Ağustos'ta ilçede işlenen motosiklet hırsızlığı ve yankesicilik suçlarına ilişkin kamera görüntüleri incelenerek, şüphelinin eşkali belirlendi.

Ekiplerce yapılan çalışmada İnönü Mahallesi'nde yakalanan şüpheli T.T'nin, park halindeki motosikleti çeşitli aparatlar yardımıyla çalıştırarak çaldığı ve yankesicilik suçunu da işlediği tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "motosiklet hırsızlığı" ve "yankesicilik" suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin motosikleti çalması ve yankesicilik yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin kaldırım üzerinde park halindeki motosikleti çalıştırarak kaçması ve yolda yürüdüğü sırada yankesicilik yapması yer alıyor.

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