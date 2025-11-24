İstanbul'da motosiklet hırsızlığına iki tutuklama

İstanbul'da motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen iki zanlı tutuklandı.

Telsiz Mahallesi 84/1 Sokak'ta park halindeki 34 MAJ 353 plakalı motosikletin çalınmasına ilişkin 2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu Fatih'te yakalandı.

Şüphelilerden U.B. (19 ) Asayiş Şube Müdürlüğüne, E.K. (18) ise Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. İki şüphelinin de 2 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, motosikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.